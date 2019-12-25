Боеприпасы и системы необходимы американцам для тренировки военных.

США закупят произведенное в СССР вооружение и боеприпасы. Об этом заявили журналисты RT. По данным СМИ, их будут применять в рамках поддержки национальной военной стратегии во время деятельности Пентагона и других оборонных американских структур. Оружие будет использоваться во время тренировок. Благодаря работе с ним местные специалисты получат навыки обращения с боевыми средствами противника.

Известно, что в частности Вашингтон хочет закупить авиационное ракеты, минометные системы вооружения и их комплектующие, боеприпасы малого и среднего калибра. Контракт на поставку будет действовать в течение пяти лет. Пентагон сможет заказать поставки систем вооружения и боеприпасов сразу у нескольких компаний, но не более 4,1 млрд единиц.

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