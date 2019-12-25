Медведев призвал к очной встрече "ядерной пятерки" в Совбезе ООН

Дмитрий Медведев призвал к очной встрече "ядерной пятерки" в Совете безопасности ООН. По словам заместителя председателя Совбеза РФ, Москва рассчитывает на очный саммит пяти постоянных членов для обсуждения острых проблем в мире. Об этом чиновник заявил в статье, опубликованной журналистами RT к 75-летию ООН.
Медведев напомнил читателям, что в 1978 году была учреждена Конференция по разоружению. В ее рамках страны приняли ряд международных соглашений по ядерному оружию. Документы были призваны обеспечить безопасность народов и уменьшить международную напряженность.
Особую роль в этом процессе сыграл СССР. Сегодня нам нужно незамедлительно продолжить работу по этому направлению. Рассчитываем, что в Совете безопасности ООН состоится предложенный Россией очный саммит стран
Дмитрий Медведев, зампред Совебеза РФ
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Фото: Piter.tv
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