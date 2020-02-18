Америка ввела санкции против структуры "Роснефти" из-за ее сотрудничества с Венесуэлой

Швейцарская компания участвовала в поставках венесуэльской нефти.

Америка внесла в санкционный список по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA, "дочку" "Роснефти", и Дидье Касимиро, главу ее совета директоров. Об этом рассказали РИА Новости.

Санкции ввели по решению президента Дональда Трампа из-за участия структуры российской компании в торговле венесуэльской нефтью. По словам представителя администрации США за последний месяц швейцарская фирма стала участником поставок 2 миллионов баррелей сырой нефти для Западной Африки, а Касимиро организовывал встречи с властями Венесуэлы во имя крепкого сотрудничества Rosneft Trading и госкомпании PDVSA. Вашингтон надеется, что банки не станут сотрудничать со швейцарской компании из-за рисков.

Ранее мы рассказывали, что президент Белоруссии пригрозил отбирать транзитную нефть из РФ.