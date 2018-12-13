США сочли Huawei угрозой для нацбезопасности и внесли компанию в черный список

Помимо головной компании в список попадут еще 70 связанных с ней организаций.

CША внесла китайскую компанию Huawei в черный список за "деятельность, противоречащую нацбезопасности страны". Об этом 16 мая сообщили BBC.

Помимо головной компании в список попадут еще 70 связанных с ней организаций. На продажу какого-либо оборудования или комплектующих Huawei американским производителям потребуется лицензия.

Этот шаг помешает компаниям, принадлежащим иностранцам, использовать американские технологии для подрыва национальной безопасности США,

- сообщили в заявлении министерства торговли Штатов.

Американцы подозревают китайскую компанию в введение бизнеса в Иране, вопреки санкциям. Те в свою очередь обвинения отвергают.

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Фото: Huawei