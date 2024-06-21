США вернули плавучий пирс к берегам сектора Газа

Патрик Райдер оценил работу временного пирса на Ближнем Востоке.

Американские военнослужащие восстановили и заново поставили на якорь у берегов сектора Газа плавучий морской пирс, который ранее был поврежден из-за последствий непогоды в акватории региона Ближнего Востока. Объект ранее был отбуксирован в порт Ашдод, расположенный в Израиле. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Могу подтвердить, что личный состав Центрального командования ВС США вчера восстановил и поставил на якорь временный пирс, ведущий к Газе. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в начале мая 2024 года уведомило подписчиков в социальных сетях о том, что грузовики начали доставлять гуманитарную помощь на территорию палестинского анклава, используя временный морской пирс. Однако в конце того же месяца объект оказался поврежден большими волнами. А 9 июня Вооруженные си лы США сообщили о возобновлении перевалки гуманитарных грузов после завершения ремонта пирса. По сведениям от CENTCOM, с этого момента населению сектора Газа было доставлено около 492 тонн грузов.

США не видят причин менять статус готовности своих ядерных сил после заявления Путина.

Фото и видео: YouTube / Defense Now