США не видят причин менять статус готовности своих ядерных сил после заявления Путина

Патрик Райдер оценил заявление Владимира Путина о доктрине.

В американском министерстве по обороне не видят необходимости менять уровень готовности своих стратегических сил после заявления российского президента России Владимира Путина о том, что Москва думает об изменениях в собственной ядерной доктрине в связи с разработками коллективного Запада. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник заметил, что такие высказывания со стороны кремля представляют из себя лишь безответственное бряцанием оружием.

Мы не видели ничего, что потребовало бы от нас изменения в расстановке наших стратегических сил. Мы сфокусированы на обеспечении безопасности и стабильности не только в регионе, но во всем мире. Это и дальше будет оставаться в центре нашего внимания. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что российский лидер Владимир Путин объяснил журналистам, завершая свой государственный визит во Вьетнам, что недружественные страны на сегодняшний день ведут работу по созданию новых элементов вооружения, связанных с понижением порога применения ядерного оружия. Из-за такой ситуации власти России рассматривают вопрос о внесении изменений в ядерную доктрину.

США внимательно следят за событиями на Ближнем Востоке на фоне заявлений Израиля по Ливану.

Фото и видео: YouTube / Defense Now