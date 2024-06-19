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США внимательно следят за событиями на Ближнем Востоке на фоне заявлений Израиля по Ливану

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Патрик Райдер прокомментировал решение Израиля по Ливану.

В американском министерстве по обороне внимательно следят за развитием событий на Ближнем Востоке после того, как израильское руководство публично заявило об утверждении и одобрении оперативных планов наступательных действий, производимых на территории Ливана. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник заметил, что никто не хочет видеть в регионе более широкую войну.

Что касается ситуации на границе Израиля с Ливаном, наше внимание сосредоточено на работе с партнерами, включая Израиль. Очевидно, для содействия дипломатическому урегулированию, поэтому я не собираюсь пускаться в гипотезы.

Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что руководитель министерства по иностранным делам еврейского государства Исраэль Кац отметил, что Израиль близок к принятию решения в отношении Ливана. В случае полномасштабной войны действующая там шиитская организация "Хезболлах" будет уничтожена ЦАХАЛом, а Ливану будет причинен значительный ущерб. 

В Пентагоне заявили о возможном увеличении числа мест обучения украинских пилотов на F-16.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: ближний восток, госграница, израиль, ливан, патрик райдер, пентагон, хезболлах
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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