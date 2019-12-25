США снимают запрет на полеты своей авиации в районе Симферополя

Это не означает того, что Штаты признают Крым российским.

США снимают запрет на полеты своей авиации в определенных зонах района полетной информации Симферополя. Об этом говорится в документе Федерального авиационного управления.

Запрет на полёты вблизи крымской столицы, который ввели в 2014 году, истечёт 27 октября. Причиной стало снижение опасности для уровня опасности для гражданской авиации Америки из-за изменений в воздушном пространстве.

При этом отмечается, что решение авиационного управления США не означает того, что Штаты признают Крым российским. В управлении отметили, что ожидают, что РФ и дальше продолжит выдвигать "нелегитимные территориальные претензии" и поддерживать конкурирующих с украинскими поставщиков авиационных услуг. Однако, считают в США, Украина продемонстрировала, что готова принять все меры для сокращения опасности для авиации вблизи Симферополя.

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