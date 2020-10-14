Лавров процитировал песню Слепакова, отвечая на вопрос о США

Россия будет сотрудничать с честно избранным президентом Соединённых Штатов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров процитировал песню российского сценариста и комика Сергея Слепакова, отвечая на вопрос о выборах в США.

По его словам, Слепаков "глубоко проник в понимание предмета".

Когда он написал текст, начинающийся словами "Америка нас не любит". Сергей Лавров, министр иностранных дел России

Он заявил, что Россия будет сотрудничать с тем президентом Соединённых Штатов, которого выберет американский народ. В этом, подчеркнул глава МИДа, принципиальная позиция РФ.

Ранее Лавров пообещал зеркально ответить на санкции Евросоюза из-за Навального.

Видео: YouTube / РИА Новости