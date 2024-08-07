США расширят ротационное военное присутствие в Австралии

В американском министерстве по обороне намерены расширить на территории Австралии собственное военное присутствие на ротационной основе, в том числе и стратегических бомбардировщиков. Соответствующее заявление сделал шеф Пентагона Ллойд Остин, выступая на совместной пресс-конференции с австралийскими коллегами. Мероприятие состоялось в городе Аннаполисе штата Мэриленд. Иностранный чиновник выступил перед СМИ по результатам двусторонних переговоров формата "два плюс два".
И это будет означать больше операций морской патрульной авиации и разведывательной авиации с баз на севере Австралии. Это также будет означать более частое ротационное развертывание самолетов.
Ллойд Остин, шеф Пентагона
Пентагон объявил о планах совместного с Австралией производства ракет GMLRS и PrSM.
Фото и видео: YouTube / Defense Now
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