США расширят ротационное военное присутствие в Австралии

Ллойд Остин указал на работу с Канберрой в сфере ротации военных сил.

В американском министерстве по обороне намерены расширить на территории Австралии собственное военное присутствие на ротационной основе, в том числе и стратегических бомбардировщиков. Соответствующее заявление сделал шеф Пентагона Ллойд Остин, выступая на совместной пресс-конференции с австралийскими коллегами. Мероприятие состоялось в городе Аннаполисе штата Мэриленд. Иностранный чиновник выступил перед СМИ по результатам двусторонних переговоров формата "два плюс два".

И это будет означать больше операций морской патрульной авиации и разведывательной авиации с баз на севере Австралии. Это также будет означать более частое ротационное развертывание самолетов. Ллойд Остин, шеф Пентагона

Пентагон объявил о планах совместного с Австралией производства ракет GMLRS и PrSM.

Фото и видео: YouTube / Defense Now