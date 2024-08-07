Пентагон объявил о планах совместного с Австралией производства ракет GMLRS и PrSM

Американское оборонное министерство и Австралия достигнут в текущем году договоренностей о совместном производстве высокоточных ракет GMLRS и PrSM. Соответствующее заявление сделал шеф Пентагона Ллойд Остин, выступая на совместной пресс-конференции с австралийскими коллегами. Мероприятие состоялось в городе Аннаполисе штата Мэриленд. Иностранный чиновник выступил перед СМИ по результатам двусторонних переговоров формата "два плюс два".Эксперт пояснил, что речь идет о контактах в сфере военно-промышленного комплекса, что включает в себя изготовление боеприпасов взрывного действия и управляемых видов вооружений.
Намерены подписать два меморандума. Первый предусматривает начало производства ракет GMLRS для реактивных систем залпового огня в Австралии к 2025 году. Второй содействует производству, обеспечению и разработке PrSM.
Ллойд Остин, шеф Пентагона
По его словам, сейчас США и Австралия продолжают развивать связи в военной сфере со своими региональными союзниками и партнерами. В особенности это касается Филиппин, Японии и Индии.
Глава Пентагона не считает неизбежным конфликт США и КНР.
Фото и видео: YouTube / Defense Now
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