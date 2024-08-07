Пентагон объявил о планах совместного с Австралией производства ракет GMLRS и PrSM

Ллойд Остин объявил о сотрудничестве с Канберрой в военно-промышленной сфере.

Американское оборонное министерство и Австралия достигнут в текущем году договоренностей о совместном производстве высокоточных ракет GMLRS и PrSM. Соответствующее заявление сделал шеф Пентагона Ллойд Остин, выступая на совместной пресс-конференции с австралийскими коллегами. Мероприятие состоялось в городе Аннаполисе штата Мэриленд. Иностранный чиновник выступил перед СМИ по результатам двусторонних переговоров формата "два плюс два".Эксперт пояснил, что речь идет о контактах в сфере военно-промышленного комплекса, что включает в себя изготовление боеприпасов взрывного действия и управляемых видов вооружений.

Намерены подписать два меморандума. Первый предусматривает начало производства ракет GMLRS для реактивных систем залпового огня в Австралии к 2025 году. Второй содействует производству, обеспечению и разработке PrSM. Ллойд Остин, шеф Пентагона

По его словам, сейчас США и Австралия продолжают развивать связи в военной сфере со своими региональными союзниками и партнерами. В особенности это касается Филиппин, Японии и Индии.

Глава Пентагона не считает неизбежным конфликт США и КНР.

Фото и видео: YouTube / Defense Now