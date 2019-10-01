США расширили санкционные списки россиян

Под прицел попали также фирмы и объекты передвижения.

В Америке расширили антироссийские санкционные списки. В Минфине США связывают это с попытками оказать влияние на промежуточные выборы в 2018 году. Однако по данным ведомства никаких признаков, что иностранцы смогли поставить под угрозу избирательную инфраструктуру или нарушить процесс подсчета голосов в США не зафиксировано.

Кроме физических лиц в список попали три компании, три самолета и яхта. По информации властей США объекты связаны с предпринимателем Евгением Пригожиным. В черный список попали бизнесмены, которых подозревают в связи с "Агентством интернет-расследований".

Правительство США заявило, что защищает демократические процессы от противников. В первую очередь политики выделили три государства - Россию, Иран и Китай. В Америке беспокоятся, что страны попробуют вмешаться в грядущие выборы, которые состоятся в 2020 году.

Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский отказался проводить расследование по приказу США.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/The White House