Во время учений было уничтожено несколько объектов противника.

В ходе учений на полигоне Юма в Аризоне США продемонстрировали свое оружие для борьбы с Россией и Китаем. Речь идёт о беспилотных летательных аппаратах (БЛА), суперпушках, наземных роботах и спутниках, которые проверяют планы для ведения войны. Об этом пишет Defense One.

Журналисты указывают, что во время учений было уничтожено несколько объектов условного противника, которые имитировали "Панцирь" — российский зенитный ракетно-пушечный комплекс. На первой фазе испытаний спутники определили положение систем противника, после чего они передали эту информацию на наземную станцию, которая расположена в тысячи миль от объединенной базы армии в Вашингтоне.

Ранее самолет на водородном топливе совершил первый полет в Британии.