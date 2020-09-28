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Самолет на водородном топливе совершил первый полет в Британии

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Он два раза облетел аэродром Бедфордшир.

Самолет на водородном топливе совершил первый полет в Великобритании. О лётных испытаниях компании ZeroAvia пишет The Daily Telegraph.

Водородный двигатель установили на американский шестиместный самолёт Piper Malibu. Он два раза облетел аэродром Бедфордшир.

Водородный двигатель для самолёта разрабатывали два с половиной года на частные инвестиции, а также при финансовой поддержке правительства Великобритании.

Ранее в США назвали самый "уродливый" в мире самолет.

Видео: YouTube / Bloomberg QuickTake: Now

Теги: великобритания, водород, самолет
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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