В 2020 году Вашингтон поставил Киеву вооружение на 510,5 млн долларов.

США продали Украине оружие на рекордную сумму. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на доклад Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности. Чиновники уточнили, что реализовали Киеву вооружение на 510,5 млн долларов. Такой показатель для Украины считается рекордным. В 2019 году страна закупилась у США только на 272,4 млн долларов, в 2018 - на 250,7 млн, в 2016 - на 207,7 млн долларов. За период с 1950-го по 2015-й включительно США поставили Украине оружие на общую сумму 179,2 миллиона долларов.

Напомним, что ранее заместитель главы Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко прокомментировал результат боевых действий в Нагорном Карабахе. Эксперт отметил, что Россия оказалась проигравшей стороной. Он уточнил, что сейчас Киев обладает системами вооружения, которых нет у Москвы. В частности, речь идет о противотанковых комплексах третьего поколения, а также беспилотниках-камикадзе.

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