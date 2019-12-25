Джереми Грэнтэм оценил американский финансовый "пузырь".

США предрекли экономический кризис хуже Великой депрессии. Об этом в интервью для национального телеканала CNBC сообщил британский инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм. По мнению специалиста, на американском фондовом рынке сформировался еще более "безумный" пузырь, чем фиксировался в XX веке.

Рынок оптимистичен и не обращает внимания, даже если прогнозы свидетельствуют об обратном, как это происходит сегодня … он отмахивается как от новостей о росте процентных ставок, так и от данных об отказе ФРС покупать облигации. Джереми Грэнтэм, британский миллиардер

Аналитик подчеркнул, что внутренний рынок США в 1929 году находился на своем подъеме и поэтому игнорировал негативные экономические прогнозы. После этого он рухнул. Схожие тенденции наблюдаются и сейчас. Эксперт полагает, что за ближайшие месяцы индекс S&P 500 опустится на более чем 10%.

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