США потребовали от РФ увеличить поставки газа в Европу через Украину

Представитель Госдепа обвинил Москву в желании ускорить запуск газопровода "Северный поток – 2".

Соединенные Штаты выступили с требованием к России из-за газового кризиса в Европе. В частности, в Государственном департаменте заявили, что Москва обязана увеличить поставки голубого топлива в страны ЕС через Украину. Об этом заявил представитель американского ведомства Амос Хохштейн.

По его словам, отказ российской транснациональной энергетической компании "Газпром" забронировать дополнительные объемы транзита газа через территорию Украины на середину осени обеспокоил Вашингтон.

В действительности через Украину пролегают газопроводы с достаточной мощностью, чтобы обеспечить газом Европу. Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это, поэтому, если это правда, ей следует сделать это как можно быстрее через Украину. Амос Хохштейн, представитель Госдепа США

Кроме того, он обвинил российские власти в желании ускорить запуск "Северного потока – 2".

Ранее Хохштейн заявил, что Европе может не хватить газа для отопления зимой.

Видео: bloomberg.com