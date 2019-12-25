Пентагон направит Киеву боевую технику на 125 млн долларов.

США посчитали борьбу Украины с коррупцией успешной. Об этом сообщили журналисты CNN со ссылкой на собственные источники в Пентагоне. В оборонном ведомстве страны пояснили, что уведомили Конгресс США о том, что собираются поставить Киеву военную технику на 125 млн долларов. Данное решение принято с учетом успешных результатов правительства.

По американскому законодательству для того, чтобы Пентагон отправит партию военной помощи стране-просителю, принимающая сторона должна доказать прогресс в борьбе с коррупцией на территории государства. Процесс должен сопровождаться усилением общественного контроля и транспарентностью.

Напомним, что Пентагон собирается передать Украине мобильные радиолокационные системы и боевые патрульные катера. Суда будут оснащены 30-мм автоматическими пушками. Передача техники пройдет в рамках второй части военной помощи США Украине. Общая сумма поддержки боевой мощи Киева оценивается в 250 млн долларов. Средства выделены Конгрессом Америки.

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