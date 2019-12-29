Накануне США опубликовали анимацию удара нового полуавтономного оружия. Ролик показали на мероприятии Air Warfare Symposium 2020 в Орландо.
Второе название полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde - "Золотая Орда". При его использовании функционирует искусственный интеллект, есть возможность коммуникаций.
Если объект поражен первой ракетой, две оставшиеся могут использоваться для разведки на местности.
Отметим, что до этого в США заявляли, что создание противоракетной системы угрожало бы стабильности.
Ранее в Минобороны России отметили, что Запад не замечает переброску Турцией военных сил в Идлиб.
Видео: Twitter / Pat Host
Обсуждение ( 0 )