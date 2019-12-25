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США планируют развернуть в течение пяти лет три гиперзвуковые батареи
Сегодня, 7:41
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США планируют развернуть в течение пяти лет три гиперзвуковые батареи

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Пентагон разрабатывает планы как для ракет большой, так и средней дальности.

США планируют развернуть в течение пяти лет три гиперзвуковые батареи большой дальности, а также еще четыре батареи ракет средней дальности.Об этом журналистам во время брифинга в Вашингтоне рассказал официальный представитель американского Комитета начальников штабов Вооруженных сил, вице-адмирал Рон Боксолл.

Министерство развертывает три гиперзвуковые батареи большой дальности и четыре батареи средств средней дальности в течение следующих пяти лет

Рон Боксолл, вице-адмирал США

Таким образом чиновник Пентагона комментировал положения проекта государственного федерального бюджета на 2023 финансовый год, который начнется с 1 февраля. Документ был презентован презентуемого несколькими часами ранее Белым домом.

Пентагон: США по-прежнему воспринимают всерьез военный потенциал РФ.

Фото и видео: YouTube / Department of Defense

Теги: гиперзвуковое оружие, пентагон, рон боксолл
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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