США планируют развернуть в течение пяти лет три гиперзвуковые батареи большой дальности, а также еще четыре батареи ракет средней дальности.Об этом журналистам во время брифинга в Вашингтоне рассказал официальный представитель американского Комитета начальников штабов Вооруженных сил, вице-адмирал Рон Боксолл.
Министерство развертывает три гиперзвуковые батареи большой дальности и четыре батареи средств средней дальности в течение следующих пяти лет
Рон Боксолл, вице-адмирал США
Таким образом чиновник Пентагона комментировал положения проекта государственного федерального бюджета на 2023 финансовый год, который начнется с 1 февраля. Документ был презентован презентуемого несколькими часами ранее Белым домом.
Пентагон: США по-прежнему воспринимают всерьез военный потенциал РФ.
Фото и видео: YouTube / Department of Defense
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