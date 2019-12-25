В докладе сказано, что США отговаривала страны американского континента принимать помощь от данных стран.

США пытались убедить Бразилию отказаться от вакцины "Спутник V". Об этом рассказали создатели препарата на своей странице в Twitter.

Причиной для заявления стал доклад Министерства здравоохранения и социальных служб США по итогам 2020 года. Там сказано, что управление министерства по международным делам дипломатическими методами противодействовало усилению влияния некоторых стран в Северной и Южной Америке. Речь идёт о РФ, Венесуэле и Кубе.

В частности, в докладе сказано, что США отговаривала страны американского континента принимать помощь от данных стран. Так, например, офис атташе по вопросам здравоохранения убеждал Бразилию отказаться от российской вакцины.

Страны должны работать вместе, чтобы спасти жизни. создатели "Спутник V"

Ранее Блинкен заявил, что США и Япония будут сотрудничать в вопросе денуклеаризации КНДР.

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