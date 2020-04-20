США перебросили бомбардировщики с Гуама на материк

В-52 передислоцированы на военную базу Майнот в Северной Дакоте.

США перебросили стратегические бомбардировщики В-52 с острова Гуам на материковую часть. Об этом сообщили журналисты из газеты Sankei. Авторы материала уверены, что недавно база в Гуаме стала находиться в зоне потенциального удара Китая. До базы могут долететь ракеты средней дальности. С острова Гуам американцы совершали полеты в зону Корейского полуострова.

На данный момент известно, что пять самолетов передислоцированы на военную базу Майнот в штате Северная Дакота. Ранее они находились на базе Андресен в Тихом океане. В Sankei объяснили действия местного командования. Журналисты думают, что переброска самолетов позволит более гибко использовать воздушные средства США.

Напомним, что в Америке собираются частично передислоцировать на остров гума морскую пехоту, которая сейчас располагается на японском острове Окинава. С октября 2024 по март 2025 года США переправит около 5 тысяч военнослужащих из Японии. В настоящее время в Окинаве находится 19 тысяч американских морпехов.

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Видео: Youtube/ MOTORIZADO