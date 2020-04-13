Истребители выстроились в цифру 75 в небе над Ростовской областью

В Ростовской области проходят репетиции воздушного парада Победы.

В Ростовской области экипажи истребителей Су-30СМ и штурмовиков Су-25СМ3 приступили к отработке праздничного строя в день проведения воздушного парада Победы. Летчики тренируются летать в виде символической цифры 75. Об этом сообщила пресс-служба ЮВО.

В первой тренировке приняли участие шесть истребителей Су-30. Полеты проводятся на минимальных интервалах от 5 до 7 метров и дистанциях 10-12 метров. Самолеты летают со скоростью 500 километров в час. Полеты проводят на высоте 300-900 метров, в зависимости от погоды.

В воздушном параде Победы планируют задействовать 45 самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО.\

Минобороны рассекретило документы об освобождении Вены.

Видео: Пресс-служба ЮВО