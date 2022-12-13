США отправят авианосец на ликвидацию последствий землетрясения в Турции

Патрик Райдер рассказал об отправке американского авианосца "Джордж Буш" в Средиземное море к берегам Турции.

Американские военнослужащие отправят авианосец "Джордж Буш" на ликвидацию последствий землетрясения в Турции. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновник заметил, что авианосец США будет сопровождаться другими боевыми кораблями до восточной части Средиземного моря. Там экипажи примут участие в ликвидации последствий подземных толчков. Авианосец сможет оказать логистическую поддержку спасателям, предоставить свои вертолеты для поисков и медцинские предметы.

Европейское командование США направило личный состав, оборудование и целый ряд различных средств в помощь правительству Турции и проводимым им поисково-спасательных операциям. Среди них авианосная ударная группа "Джордж Буш". Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Пентагон: США не располагают данными о происхождении сбитого над Аляской объекта.

Фото и видео: YouTube / Face the Nation