Пентагон: США не располагают данными о происхождении сбитого над Аляской объекта

Патрик Райдер рассказал о новом шаре, пролетевшим над территорией США.

В американском оборонном ведомстве не располагают данными о происхождении сбитого над Аляской объекта. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновник пояснил, что размер летательного устройства был с небольшой автомобиль. На текущий момент власти страны не могут гарантировать, что аппарат имеет отношение с Китаю. Эксперт также не знает о назначении сбитого аэростата, его возможностях. По внешней форме объект не схож с тем, что военные сбили у берегов Южной Каролины 4 февраля.

9 февраля Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило радаром объект. Объект находился на высоте 40 тысяч футов и представлял угрозу для безопасности гражданской авиации. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

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Фото и видео: YouTube / Face the Nation