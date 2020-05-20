США отправили в Москву партию аппаратов ИВЛ

США отправили в Россию первый военно-транспортный самолет с партией аппаратов ИВЛ. О вылете медицинской помощи 20 мая сообщили в твиттере американского Совета национальной безопасности.
Аппараты направили в Москву, который в США назвали наиболее пострадавшим городом. Когда именно воздушное судно приземлится в российской столице, пока неизвестно. Твит сопроводили добрыми пожеланиями для россиян:
Америка молится и шлет наилучшие пожелания россиянам в эти трудные времена.
твиттер американского Совета национальной безопасности.
Согласно информации ТАСС, на борт самолета загрузили 50 аппаратов. В США отметили, что они "с гордостью помогают России" и стремятся улучшить отношения со страной.
Ранее производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров в больницах.
Видео: USTRANSCOM / Twitter
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все