США отправили в Москву партию аппаратов ИВЛ

Когда именно самолет с медицинской помощью приземлится в российской столице, пока неизвестно.

США отправили в Россию первый военно-транспортный самолет с партией аппаратов ИВЛ. О вылете медицинской помощи 20 мая сообщили в твиттере американского Совета национальной безопасности.

Аппараты направили в Москву, который в США назвали наиболее пострадавшим городом. Когда именно воздушное судно приземлится в российской столице, пока неизвестно. Твит сопроводили добрыми пожеланиями для россиян:

Америка молится и шлет наилучшие пожелания россиянам в эти трудные времена. твиттер американского Совета национальной безопасности.

Согласно информации ТАСС, на борт самолета загрузили 50 аппаратов. В США отметили, что они "с гордостью помогают России" и стремятся улучшить отношения со страной.

Ранее производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров в больницах.

Видео: USTRANSCOM / Twitter