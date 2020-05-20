В концерне отметили, что будут защищать свою деловую репутацию и пойдут в суд.

Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров в больницах. Компания "Радиоэлектронные технологии" выпустила пресс-релиз, в котором пригрозила ответственностью за развёрнутую информационную компанию в своём отношении.

В сообщении сказано, что после пожаров в московской и петербургских больницах из-за возгорания отечественных ИВЛ, началась информационная компания против Ростеха, холдинга КРЭТ и Уральского приборного завода, которые занимались выпуском данных аппаратов.

По мнению КРЭТ, в данной информационной компании используются нарушения, которые могут квалифицироваться как уголовные преступления. Например, со стороны журналистов зафиксированы попытки подкупа сотрудников компаний за "скандальное разоблачающее интервью".

В концерне отметили, что будут защищать свою деловую репутацию и пойдут в суд.

Ранее мы рассказывали, что при пожаре в больнице Святого Георгия погибло на одного человека больше.

Видео: Piter.TV