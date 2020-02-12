США открыли огонь по мирным сирийцам

США нанесли воздушные удары по двум военным объектам в сирийской провинции Хасеке. А после этого открыли огонь по мирным жителям. Об этом сообщило агентство SANA.
Сирийцы столпились у блокпоста, чтобы армия США не смогла проехать. По данным агентства, погиб один мирный житель.
В это же время по данным агентства Anadolu, стычка произошла между сирийскими и американскими военными. Официальных комментариев от Дамаска и Вашингтона не поступало.
Армия Сирии окружила четыре турецких пункта в Идлибе.
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