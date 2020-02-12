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США открыли огонь по мирным сирийцам

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Сирийцы столпились у блокпоста, чтобы армия США не смогла проехать.

США нанесли воздушные удары по двум военным объектам в сирийской провинции Хасеке. А после этого открыли огонь по мирным жителям. Об этом сообщило агентство SANA.

Сирийцы столпились у блокпоста, чтобы армия США не смогла проехать. По данным агентства, погиб один мирный житель.

В это же время  по данным агентства Anadolu, стычка произошла между сирийскими и американскими военными. Официальных комментариев от Дамаска и Вашингтона не  поступало.

Армия Сирии окружила четыре турецких пункта в Идлибе. 

Теги: дамаск, сирия, сша
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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