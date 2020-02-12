США открыли огонь по мирным сирийцам

Сирийцы столпились у блокпоста, чтобы армия США не смогла проехать.

США нанесли воздушные удары по двум военным объектам в сирийской провинции Хасеке. А после этого открыли огонь по мирным жителям. Об этом сообщило агентство SANA.

Сирийцы столпились у блокпоста, чтобы армия США не смогла проехать. По данным агентства, погиб один мирный житель.

В это же время по данным агентства Anadolu, стычка произошла между сирийскими и американскими военными. Официальных комментариев от Дамаска и Вашингтона не поступало.

Армия Сирии окружила четыре турецких пункта в Идлибе.