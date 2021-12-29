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США отказали в визе российскому космонавту для тренировок в американском центре
Сегодня, 10:28
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США отказали в визе российскому космонавту для тренировок в американском центре

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Николаю Чубу не рассказали о причинах отказа в американской визе.

Американцы отказали в визе российскому космонавту для тренировок в центре имени Линдона Джонсона. Известно, что в неприятную ситуацию попал представитель "Роскосмоса" Николай Чуб. Въездные документы мужчине отказались выдавать без объяснения причин.

Полет которого на МКС запланирован на весну 2023 года. Он собирался в США для участия в тренировочной сессии в Космическом центре.

источник ТАСС

Напомним, что по традиции перед космическим полетом представители других стран, включая США, тренируются в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина, расположенном в Звездном городке. Они осваивают российский сегмент орбитальной станции. При этом россияне отправляются в Космический центр имени Джонсона в Хьюстоне для аналогичной миссии. Такая подготовка характерно для всех участников, вне зависимости от того, на каком корабле именно летят члены экипажа.

Рогозин сообщил о проблемах с корпусом и оборудованием МКС.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: американская виза, космонавт, николай чуб, отказ в визе
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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