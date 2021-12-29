Рогозин сообщил о проблемах с корпусом и оборудованием МКС

Глава "Роскосмоса" поздравил россиян с Новый годом.

Генеральный директор "Роскомоса" Дмитрий Рогозин сообщил о проблемах с корпусом и оборудованием Международной космической станции. Глава государственной корпорации уточнил, что выявлены неполадки, которые можно устранить на орбитальном объекте. Информацией чиновник поделился с отечественными космонавтами Антоном Шкаплеровым и Петром Дубовым. Сейчас оба члена экипажа находятся в полете на МКС.

Желаю, чтобы ваш дом был уютным, чтобы вы там вылечили те проблемы, с которыми вы столкнулись, и в плане оборудования, и в плане самого корпуса. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Эксперт уточнил космонавтам, что руководство компании "Энергия" рассказало ему о том, что экипаж МКС нашел некоторые проблемы в работе, но знают, как с ними справиться. Речь идет не о новых неполадках, а о последнем месте утечки воздуха, расположенной в промежуточной камере российского модуля "Звезда".

Для ликвидации утечки на орбитальную станцию уже в ближайшее время будет доставлен грузовой корабль "Прогресс" с необходимым оборудованием.

Космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили россиян с наступающим Новым годом.

Фото и видео: YouTube / Roscosmos Media