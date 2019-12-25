Российские дипломаты опубликовали заявление в Facebook.

США обвинили в раздувании "российской угрозы". Об этом в Facebook-аккаунте сообщили российские дипломаты. Посольство РФ в Вашингтоне заявило о том, что вместо обвинений американская сторона могла бы заниматься продуктивным взаимодействием с Москвой. Дипломаты прокомментировали заявление руководителя Командования глобального удара ВВС США генерала Тимоти Рэя о том, что США ставит российскую и китайскую угрозу в один ряд с мировым терроризмом.

Примечательно, что такие ремарки делаются на фоне продолжительных затратных усилий Вашингтона по совершенствованию собственного ядерного оружия посольство РФ в Вашингтоне

Напомним, что в 2021 году на противодействие РФ Белый дом направил 700 млн долларов. Эти деньги пойдут на поддержку союзников США в Европе, Евразии, Центральной Азии, а также на укрепление общей безопасности. Дипломаты из РФ призывают не "раздувать антироссийские настроения" в обществе.

Россия в ООН сосредоточится на вопросах контроля над вооружениями.