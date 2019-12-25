США обвинили Россию в нарушении правил ВТО

В действиях РФ выявили принудительную локализацию производства.

Россия в текущем году продолжала отступать от обязательств, взятых ею при вступлении во Всемирную торговую организацию в 2012 году. Это следует из доклада, опубликованного Офисом торгового представителя Соединенных Штатов.

Американское ведомство обвинило РФ в расширении госконтроля над экономикой, дискриминации, непредсказуемости, а также в отсутствии прозрачности и честной конкуренции. В частности, Москве указали на ограничение импорта сельскохозяйственной продукции и политику импортозамещения. Также в действиях России выявили принудительную локализацию производства.

Нарушение норм и правил ВТО, обязательств перед организацией ставит американских рабочих и предпринимателей в экономически менее выгодные условия и лишает возможности честной конкуренции. Кэтрин Тай, торговый представитель США

Отмечается, что США и единомышленники используют все имеющиеся инструменты ВТО для привлечения России к ответу за "ее поведение в многосторонней торговой системе".

Ранее в Госдепе США призвали Россию не использовать "провокационную риторику".

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