США обвинили Россию в нарушении правил ВТО

Россия в текущем году продолжала отступать от обязательств, взятых ею при вступлении во Всемирную торговую организацию в 2012 году. Это следует из доклада, опубликованного Офисом торгового представителя Соединенных Штатов.
Американское ведомство обвинило РФ в расширении госконтроля над экономикой, дискриминации, непредсказуемости, а также в отсутствии прозрачности и честной конкуренции. В частности, Москве указали на ограничение импорта сельскохозяйственной продукции и политику импортозамещения. Также в действиях России выявили принудительную локализацию производства.
Нарушение норм и правил ВТО, обязательств перед организацией ставит американских рабочих и предпринимателей в экономически менее выгодные условия и лишает возможности честной конкуренции.
Кэтрин Тай, торговый представитель США
Отмечается, что США и единомышленники используют все имеющиеся инструменты ВТО для привлечения России к ответу за "ее поведение в многосторонней торговой системе".
Ранее в Госдепе США призвали Россию не использовать "провокационную риторику".
Фото: pexels.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все