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fvbykov
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США обвинили Николаса Мадуро в наркоторговле

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Соответствующее объявление сделал глава Госдепа Майк Помпео.

Минюст США официально предъявил обвинения в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро и руководства страны. Ведомство подозревает пять человек в причастности к наркоторговле. За информацию, которая могла бы привести к аресту и (или) задержанию этих человек, в госдепартаменте США объявят ряд наград, заявил глава департамента Майк Помпео.

В частности, за информацию по Мадуро власти США готовы заплатить $15 млн, а за остальных – по $10 млн.

Ранее мы сообщали о том, что Николас Мадуро планирует приехать в Москву на 9 мая. Об этом заявил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. По словам дипломата, президент Венесуэлы собирается посетить столицу РФ ради празднования 75-летия Победы в ВОВ. 

Видео: YouTube / CBS Miami

Теги: мадуро, наркоторговля, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 21:38

Вы с Трампом никак не раэбиретесь!!!!!!!!!!!!!!!! Уже за Мадуро взялись

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