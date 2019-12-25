США обновили рекорд поставок российской нефти

За последнее время Соединенные Штаты нарастили импорт нефти и нефтепродуктов из России. В течение долгого времени этот показатель оставался ниже 0,5%.
По итогам 2020 года объемы закупок нефти США у России составили 538 тысяч баррелей в сутки, при этом Саудовская Аравии в сутки поставляла 522 тысячи баррелей, сообщает Bloomberg. В 2020 году лидерами по экспорту нефти и нефтепродуктов в Соединенные Штаты являлись Канада (4,1 млн баррелей в сутки) и Мексика (750 тысяч баррелей в сутки).
По большей части США закупает у России мазут, который использует для установок по производству бензина.
Отметим, что потребность в российской нефти произошла из-за санкций США в отношении Венесуэлы, а также из-за сокращения добычи нефти в странах, которые входят в ОПЕК.
Ранее сообщалось, что США начали против России ментальную войну.
Фото: Pixabay.com
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