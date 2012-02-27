США не связывались с Ираном для предотвращения дальнейшей эскалации

Сабрина Сингх не смогла рассказать о недавних контактах между Вашингтоном и Тегераном.

Американская администрация при президенте Джо Байдене и министерство по обороне не связывались с иранскими властями с целью предотвращения очередного витка эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Таким образом иностранная чиновница ответила на вопрос СМИ о том, вступали ли в Пентагоне в прямые или непрямые контакты с Тегераном ради предотвращения проблем.

Что касается министерства, то мне не о чем сообщить. Сабрина Сингх, зампресс-секретарь Пентагона

Напомним, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана, генерал-лейтенант Мохаммад Багери заявил о том, что республика, как и ее региональные союзники обязательно отомстят еврейскому государству за убийство главы политического бюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

США считают, что новую эскалацию на Ближнем Востоке можно предотвратить.

Фото и видео: YouTube / Defense Now