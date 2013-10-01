США считают, что новую эскалацию на Ближнем Востоке можно предотвратить

Сабрина Сингх прокомментировала убийство Исмаила Хании в Тегеране.

В американском оборонном министерстве по-прежнему считают, что новую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке можно предотвратить, так как это пойдет на пользу всем странам региона. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница заметила СМИ, что власти не не хотят видеть на Ближнем Востоке широкий региональный конфликт, а также не верят, что он уже наступил.

Эскалация не является неизбежной, и все страны в регионе будут в выигрыше от деэскалации. Сабрина Сингх, зампресс-секретарь Пентагона

В среду, 30 июля палестинское радикальное движение ХАМАС уведомило общественность гибели своего главы политического бюро Исмаила Хании в результате израильского ракетного удара по резиденции жертвы в Тегеране. Мужчина находился на территории Ирана для участия в инаугурации нового президента страны. Боевики возложили ответственность за смерть Хании на Израиль и Белый дом. В ХАМАС добавили, что данная атака не останется без ответа.

Шеф Пентагона будет руководить перегруппировкой сил на Ближнем Востоке.

Фото и видео: YouTube / Defense Now