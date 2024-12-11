Джон Рэтклифф напомнил о том, что у Москвы есть ядерное оружие.

Власти в Вашингтоне не могут допустить, чтобы их враждебные отношения с Москвой "переросли в непреднамеренные войны". Соответствующее заявление бывший директор американской национальной разведки, кандидат на должность руководителя американского Центрального разведывательного управления при президенте Дональде Трампе Джон Рэтклифф сделал в ходе выступления на слушаниях перед членами специального комитета по разведке в Сенате Конгресса США.

Я полагаюсь на президента в вопросах политики в отношении России. Россия все чаще сотрудничает с другими противниками для продолжения конфликта на Украине и усиления угроз американским интересам. Джон Рэтклифф, экс-глава нацразведки США

Гость мероприятия отметил, что в должности руководителя ЦРУ планирует следить за тем, чтобы в ведомстве использовались все существующие должностные полномочия в полной мере для ослабления этих усилий. При этом в ЦРУ будут информировать президента в том случае, если русские спланируют нанести ущерб американским национальным интересам.

Кандидат в директоры ЦРУ высказался о "гаванском синдроме".

Фото и видео: YouTube / 11Alive