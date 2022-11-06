  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
США не хотят включать пункт о поддержке Украины в заявление G7
Сегодня, 9:38
158
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

США не хотят включать пункт о поддержке Украины в заявление G7

0 0

Встреча министров финансов стран-членов организации проходит в Канаде с 20-го по 22 мая.

Соединенные Штаты не хотят включать пункт о поддержке Украины в заявление минфинов стран G7. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванных чиновников.

Встреча министров финансов стран-членов организации проходит в Канаде с 20-го по 22 мая. Отмечается, что Вашингтон выступил против включения пункта о поддержке Киева в коммюнике встречи. Кроме того, США не хотят, что действия России на Украине назывались незаконными.

Ранее Трамп прокомментировал призывы Зеленского ужесточить санкции против России.

Фото: pxhere.com

Теги: саммит g7, сша, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии