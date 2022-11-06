США не хотят включать пункт о поддержке Украины в заявление G7

Соединенные Штаты не хотят включать пункт о поддержке Украины в заявление минфинов стран G7. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванных чиновников.
Встреча министров финансов стран-членов организации проходит в Канаде с 20-го по 22 мая. Отмечается, что Вашингтон выступил против включения пункта о поддержке Киева в коммюнике встречи. Кроме того, США не хотят, что действия России на Украине назывались незаконными.
Ранее Трамп прокомментировал призывы Зеленского ужесточить санкции против России.
Фото: pxhere.com
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