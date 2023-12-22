США назвали удары по Ираку и Сирии "необходимыми и пропорциональными"

По словам Вуда, Вашингтон реализовал свое право на самозащиту в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Соединенные Штаты считают удары по Ираку и Сирии "необходимыми и пропорциональными". Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд.

По его словам, удары были направлены против Корпуса стражей исламской революции и связанных с ним военизированных группировок. Вуд отметил, что США реализовали свое право на самозащиту в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Он подчеркнул, что страна не ищет прямого конфликта с Ираном.

Мы призываем каждое государство-член этого Совета, особенно тех, у кого есть прямые каналы связи с Ираном, побудить иранское руководство урезонить свои военизированные группировки и прекратить эти атаки. Роберт Вуд, заместитель постоянного представителя США при ООН

Ранее Пател заявил, что Вашингтон не уведомлял Багдад заранее о планах ударов по Ираку и Сирии.

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