Генерал-майор Шоу объяснил, для чего это нужно США.

США намерены в будущем разместить военнослужащих в космосе. Об этом во время видеоконференции заявил глава командования космических операций Космических сил Джон Шоу. Слова генерал-майора приводят журналисты издания Air Force Magazine.

В какой-то момент, да, мы отправим людей в космос. Они могли бы управлять командными центрами в лунной среде или где-либо еще Джон Шоу, американский генерал-майор

Военный уточнил, что если бы объекты были способны функционировать в автономном режиме, то человеку не приходилось бы регулярно за ними следить. Задачей для космических войск является размещение спутников, которые могут управлять собой при помощи программного обеспечения, а также осуществлять маневры в случае такой необходимости.

Напомним, что космические силы США официально учреждены 20 декабря 2019 года.

США назвали "предмет зависти" всего мира.

Фото: Pixabay.com