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США намерены продолжать поддерживать Тайвань и углублять с ним неофициальные связи

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Камала Харрис рассказала о важности сохранения мира в Индо-Тихоокеанском регионе.

США намерены продолжать поддерживать Тайвань и углублять с ним неофициальные связи. Соответствующее заявление в ходе встречи с военнослужащими США, размещенными на борту американского эсминца "Говард" на японской базе Йокосука в префектуре Канагава, сделала вице-президент страны Камала Харрис. Чиновница отметила, что власти Белого дома признают важность сохранения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. В Вашингтоне уверены в том, что безопасность Тайваньского пролива является неотъемлемой составляющей свободного и открытого региона.

Мы продолжим летать, плавать и действовать непоколебимо и бесстрашно везде и всегда, где это позволяет международное право.

Камала Харрис, вице-президент США

По словам вице-президента США, власти страны готовы противостоять любым односторонним попыткам переписать статус-кво, а также поддерживать оборонную сферу Тайваня. Камала Харрис напомнила о недавнем выступлении президента Джо Байдена на 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в котором политик говорил о том, что США не стремятся к конфликту с Китаем, а также к проведению новой холодной войны.

Байден потерялся во время выступления и не смог уйти со сцены.

Фото и видео: YouTube / GOP War Room

Теги: индо-тихоокеанский регион, камалла харрис, китай, тайвань, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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