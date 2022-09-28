Камала Харрис рассказала о важности сохранения мира в Индо-Тихоокеанском регионе.

США намерены продолжать поддерживать Тайвань и углублять с ним неофициальные связи. Соответствующее заявление в ходе встречи с военнослужащими США, размещенными на борту американского эсминца "Говард" на японской базе Йокосука в префектуре Канагава, сделала вице-президент страны Камала Харрис. Чиновница отметила, что власти Белого дома признают важность сохранения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. В Вашингтоне уверены в том, что безопасность Тайваньского пролива является неотъемлемой составляющей свободного и открытого региона.

Мы продолжим летать, плавать и действовать непоколебимо и бесстрашно везде и всегда, где это позволяет международное право. Камала Харрис, вице-президент США

По словам вице-президента США, власти страны готовы противостоять любым односторонним попыткам переписать статус-кво, а также поддерживать оборонную сферу Тайваня. Камала Харрис напомнила о недавнем выступлении президента Джо Байдена на 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в котором политик говорил о том, что США не стремятся к конфликту с Китаем, а также к проведению новой холодной войны.

Байден потерялся во время выступления и не смог уйти со сцены.

Фото и видео: YouTube / GOP War Room