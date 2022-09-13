Байден потерялся во время выступления и не смог уйти со сцены

Конфуз зафиксирован на мероприятии Cancer Moonshot в Бостоне.

Американский президент Джо Байден попросил помощь после того, как "потерялся" после выступления в библиотеке имени Кеннеди в Бостоне. Соответствующее заявление сделал британский телеканал Sky News. Конфуз произошел во время выступления политика, который презентовал видение Белого дома на мероприятии Cancer Moonshot, направленному на сокращение смертности от онкологических заболеваний. В конце своей речи лидер США поблагодарил аудиторию за оказанное внимание и отошел от трибуны. Политик планировал уйти со сцены, но в результате растерянно остановился и стал оглядываться по сторонам. Затем глава государства позвал на сцену своих помощников и развернулся спиной к зрителям. Джо Байден спросил о том, куда ему идти дальше. Лидер администрации США ушел после подсказки, в сопровождении ассистентов.

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Фото и видео: Sky News