Харрис заявила о готовности снова баллотироваться в вице-президенты

Она отметила, что президент США также намерен снова баллотироваться на свой пост.

Вице-президент США Камала Харрис заявила о готовности снова баллотироваться с президентом США Джо Байденом. Об этом она рассказала в интервью телеканалу NBC.

Харрис отметила, что американский лидер также намерен снова баллотироваться на свой пост. Она подчеркнула, что роль и ответственность вице-президента очень важны. По ее словам, она помогает решать некоторые из главных проблем, которые влияют на внутреннюю и внешнюю политики США.

Ранее Байден заявил, что осведомлен о контрнаступлении Украины.

Видео: NBC News