  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:08
112
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Харрис заявила о готовности снова баллотироваться в вице-президенты

0 0

Она отметила, что президент США также намерен снова баллотироваться на свой пост.

Вице-президент США Камала Харрис заявила о готовности снова баллотироваться с президентом США Джо Байденом. Об этом она рассказала в интервью телеканалу NBC.

Харрис отметила, что американский лидер также намерен снова баллотироваться на свой пост. Она подчеркнула, что роль и ответственность вице-президента очень важны. По ее словам, она помогает решать некоторые из главных проблем, которые влияют на внутреннюю и внешнюю политики США.

Ранее Байден заявил, что осведомлен о контрнаступлении Украины.

Видео: NBC News

 

Теги: вице-президент сша, выборы, джо байден, камала харрис, президент сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии