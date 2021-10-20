США намерены привлечь "Газпром" к ответственности за нарушение санкций

Какие именно санкции нарушила российская компания не уточняется.

Соединеные Штаты намерены привлечь российскую транснациональную компанию "Газпром" к ответственности за нарушение санкций. Об этом заявил первый заместитель министра финансов страны Уолли Адейемо.

Американские сенаторы ранее раскритиковали Минфин США за отказ от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG.

Мы работаем с вами в данном комитете, чтобы привлечь "Газпром" к ответственности за его действия, которые нарушают наши санкции. Уолли Адейемо, первый замминистра финансов США

Однако он не уточнил, какие именно санкции нарушила российская компания.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале сентября в ходе переговоров с министром энергетики Соединенных Штатов Дженнифером Грэнхольмом назвал российский газ самым грязным в мире "из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций". Глава государства также заявил, что в настоящее время необходимо принять меры, чтобы РФ не смогла использовать голубое топливо в "качестве оружия".

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что причиной проблем на газовом рынке Европы стало отсутствие долгосрочных контрактов.

Видео: YouTube / CNBC Television