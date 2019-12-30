США намерены ограничить въезд в страну гражданам Белоруссии и Киргизии

В перечень попали и другие страны.

Администрация США планирует внести несколько стран в список тех, гражданам которых ограничат въезд. Об этом сообщили журналисты Wall Street Journal. Рестрикции будут относиться к Белоруссии, Киргизии, Мьянме, Нигерии, Судану, Танзании.

Ранее в интервью Дональд Трамп подтвердил, что США планируют расширить данный перечень. Однако президент не уточнил о каких именно государствах идет речь. На данный момент нет официального подтверждения того, что список уже утвержден.

Ранее Piter.tv писал о том, что Белоруссия закупила у Норвегии партию нефти.

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