США хотят убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом

Ведь Лукашенко сфальсифицировал президентские выборы и избивал мирных протестующих

США хотят убедить Александра Лукашенко в том, что он не может быть президентом. Такое мнение высказал постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор.

По его словам, Лукашенко сфальсифицировал президентские выборы и избивал мирных протестующих. В США считают это неприемлемым.

Он не может быть президентом страны в текущих обстоятельствах. Джеймс Гилмор, постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз не будет вводить санкции против Лукашенко.