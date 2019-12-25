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США хотят убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом
Сегодня, 11:31
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matveyvn

США хотят убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом

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Ведь Лукашенко сфальсифицировал президентские выборы и избивал мирных протестующих

США хотят убедить Александра Лукашенко в том, что он не может быть президентом. Такое мнение высказал постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор.

По его словам, Лукашенко сфальсифицировал президентские выборы и избивал мирных протестующих. В США считают это неприемлемым.

Он не может быть президентом страны в текущих обстоятельствах.

Джеймс Гилмор, постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз не будет вводить санкции против Лукашенко.

Теги: лукашенко, протесты в белоруссии, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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