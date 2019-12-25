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СМИ: Евросоюз не будет вводить санкции против Лукашенко
Сегодня, 9:59
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matveyvn

СМИ: Евросоюз не будет вводить санкции против Лукашенко

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За санкции против Александра Лукашенко выступили страны Прибалтики и Польша.

Евросоюз не будет вводить санкции против Александра Лукашенко. Об этом пишет Die Welt со ссылкой на собственные источники.

Причина в том, что от введения санкций против Лукашенко отказались Германия, Франция и Италия, так они считают необходимым держать открытые каналы связи с Лукашенко. Берлин, Рим и Париж считают, что санкции против Лукашенко приведут к полному прекращению диалога с Белоруссией.

Отметим, что за санкции против Александра Лукашенко выступили страны Прибалтики и Польша.

Ранее в Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального.

Теги: евросоюз, лукашенко, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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