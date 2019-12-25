СМИ: Евросоюз не будет вводить санкции против Лукашенко

За санкции против Александра Лукашенко выступили страны Прибалтики и Польша.

Евросоюз не будет вводить санкции против Александра Лукашенко. Об этом пишет Die Welt со ссылкой на собственные источники.

Причина в том, что от введения санкций против Лукашенко отказались Германия, Франция и Италия, так они считают необходимым держать открытые каналы связи с Лукашенко. Берлин, Рим и Париж считают, что санкции против Лукашенко приведут к полному прекращению диалога с Белоруссией.

Отметим, что за санкции против Александра Лукашенко выступили страны Прибалтики и Польша.

Ранее в Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального.