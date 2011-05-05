США хотят спровоцировать дефолт в России, заявил замглавы МИД

Сергей Рябков обвинил США в попытке развалить российскую экономику.

По мнению заместителя главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков считает, что власти США хотят истощить запасы валюты в России, спровоцировать этим самым дефолт и разрушение российской экономики. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на международной дискуссионной площадке "Валдай". Он напомнил, что Вашингтон смог рейдерски захватить размещенную в национальных банках США часть валютных резервов России. По словам эксперта из МИД РФ, перекрытие каналов для западных инвестиций изучается как один из инструментов, которые призваны разрушить систему экономики в РФ.

Они еще пытаются нам предписать, чтобы платежи по госдолгу осуществлялись за счет экспортной выручки, не скрывая цели истощить наши запасы валюты. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

В МИД предупредили США, что будут действовать по принципу "око за око".

Фото и видео: Вконтакте / Международный дискуссионный клуб "Валдай"