В МИД предупредили США, что будут действовать по принципу "око за око"

Сергей Рябков назвал принцип работы дипломатов в контактах с Вашингтоном.

В российском внешнеполитическом ведомстве предупредили американскую сторону о том, что будут действовать по принципу "око за око". Соответствующее заявление в ходе выступления на международной площадке дискуссионного клуба "Валдай" сделал заместитель главы министерства по иностранным делам Сергея Рябков. Дипломат пояснил, что преднамеренное ухудшение двусторонних отношений с Вашингтоном не является выбором Москвы. Эксперт подчеркнул, что это не "наша тактика, не наш стиль". При этом страна не может не реагировать на действия США.

Вместе с тем, при выстраивание диалога с США, в любых обстоятельствах исходим из принципа взаимности, то есть, действуем, как правило, по принципу "око за око", но не обязательно симметрично. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Рябков ответил на вопрос о продолжении диалога между Россией и США.

Фото и видео: Вконтакте / Международный дискуссионный клуб "Валдай"

