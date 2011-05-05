Сергей Рябков рассказал о том, что американская сторона может понизить дипотношения с РФ.

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков ответил на вопрос о продолжении диалога между Россией и США. В ходе выступления в международном дискуссионном клубе "Валдай" рассказал, что у Вашингтона идеи о конструктивном общении с Москвой отсутствуют, поэтому на текущий момент дипломатам сложно говорить о прямых контактах между США и РФ. При этом дипломаты из России неоднократно подчеркивали, что готовы продолжить диалог в конструктивном ключе и не уклоняются от общения.

Для продолжения конструктивного диалога должны быть созданы условия, а возможные встречи наполнены смыслом. Каких-либо значимых идей на этот счет от американцев пока не слышим. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Дипломат считает, что власти США могут понизить уровень дипломатических отношений с Москвой, а также попытаться инициировать новые высылки российских дипломатов. Сергей Рябков подчеркнул, что Россия рассчитывает на американское "чувство самосохранения" и дело не дойдет до отправки дипломатов домой.

Замглавы МИД Рябков: США не отменят антироссийские санкции.

Фото и видео: Вконтакте / Международный дискуссионный клуб "Валдай"